МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой депутатов и сенаторов внесли в Госдуму проект закона о регулировании удаленной работы. Об этом следует из электронной базы данных Государственной думы.

"Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, предлагается в главе 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников" сконцентрировать предложения парламентариев под названием "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".

Предлагается ввести три ключевых понятия:

Дистанционная (удаленная) работа

Временная дистанционная работа

Комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Первое определение уже частично содержится в действующем трудовом кодексе (ТК РФ).

Второе понятие предусматривает временное выполнение трудовой функции сотрудника, который работает на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, при этом находясь под контролем работодателя.

Третье понятие заключает в себе понятие работы на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.