16 июн — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник вернется в конгресс после четырехмесячного перерыва. За этот период центральный банк заново определил собственную роль в поддержке экономики США.

С февраля, когда состоялось предыдущее выступление Пауэлла, вследствие пандемии коронавируса безработица в США поднялась с 50-летнего минимума до максимума более чем за 80 лет.

Портфель активов центрального банка в настоящее время оценивается в 7,2 трлн долларов, что почти вдвое выше уровня годичной давности. Руководство ФРС, которое в марте снизило процентные ставки почти до нулевого уровня, прогнозирует, что они будут оставаться низкими еще в течение многих лет.

Вот на что следует обратить внимание во время выступления Пауэлла в банковском комитете сената.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ

На прошлой неделе Пауэлл довольно трезво оценил возможные долгосрочные последствия широкомасштабных увольнений в сфере услуг для экономики США. В этом секторе заняты миллионы американцев, и работа таких компаний подразумевает тесный межчеловеческий контакт.

Некоторые комментаторы на прошлой неделе говорили о том, что экономические прогнозы ФРС, представленные после заседания центрального банка, были особенно пессимистичными. Тем не менее, они оказались немного оптимистичнее прогнозов иных профессиональных аналитиков и прогнозистов. Большинство руководителей ФРС ожидают падения безработицы примерно до 9% или 10% позднее в этом году с максимума 14,7%, достигнутого в апреле.

Прогнозы центрального банка и комментарии Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, позволяют предположить, что власти прогнозируют рецессионную ситуацию в экономике США даже после значительного ослабления ограничительных мер позднее в текущем году.

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

То, как Пауэлл оценивает экономические перспективы, может оказать влияние на обсуждение в конгрессе вопроса о дополнительной финансовой помощи этим летом.

Время у конгресса не так много. Миллионы безработных американцев лишатся щедрых дополнительных субсидий к пособию по безработице в конце июля, если конгресс не примет решение о продлении этих выплат. Отсрочка по налоговым платежам истекает 15 июля. Многие местные власти должны завершить составление годового бюджета к 30 июня, и они, вероятно, рассчитывают на дополнительную помощь правительства в покрытии дефицитов, заставляющих их сокращать расходы и рабочие места.

Пауэлл неоднократно говорил о том, что экономике, вероятно, потребуется дополнительная поддержка, несмотря на одобренную законодателями в марте программу поддержки на сумму 3 трлн долларов. Однако он старается не вдаваться в детали и не указывать членам правительства на то, как им следует выполнять свою работу.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Дальнейшее снижение ставок маловероятно, поэтому основным инструментом политики ФРС окажется сообщение собственных долгосрочных намерений, т.е. опережающая индикация.

На прошлой неделе Пауэлл заявил, что руководство центрального банка обсуждает вопрос о целесообразности привязки перспектив процентных ставок к определенным экономическим сценариям, таким как возвращение инфляции к 2%, а безработицы – к недавним минимумам. Иной подход предусматривает привязку изменения процентных ставок к определенных датам и ограничение доходности определенных казначейских ценных бумаг.

Инвесторы будут пристально отслеживать намеки на то, какой именно подход могут предпочесть в центральном банке, а также сигналы о том, как руководство оценивает возможность осуществления бессрочной программы покупок облигаций, целью которой станет снижение доходностей долгосрочных казначейских облигаций. ФРС постепенно смещает фокус внимания со стабилизации рынков в сторону обеспечения дополнительного стимулирования для более сильного восстановления экономики.

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

В понедельник стало известно о том, что руководство ФРС изучает вопрос о возможных способах расширения программы кредитования малого и среднего бизнеса и включении в нее нефинансовых компаний. В настоящее время объем этой программы составляет 600 млрд долларов.

В центральном банке также обозначили способ покупок корпоративных облигаций в рамках программы объемом 250 млрд долларов.

Вероятно, Пауэллу зададут вопросы об этих программах и усилиях центрального банка по кредитованию местных властей. Некоторые критики утверждают, что процентные ставки по программам муниципального кредитования слишком высоки по сравнению с программами для корпоративных заемщиков.

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Вопрос о подходе центрального банка к банковскому регулированию в условиях стресса, порожденного пандемией коронавируса, вероятно, также будет задан Пауэллу. ФРС в июне проводит стресс-тесты по новым правилам относительно капиталов и с учетом дополнительного уровня стресса.

Некоторые бывшие руководители ФРС призвали крупнейшие банки сократить или вовсе отказаться от дивидендов, но в апреле Пауэлл заявил, что капитализация банков достаточна и нет необходимости в отмене выплат акционерам.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ