МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-февраля 2020 года выросло на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39,71 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 31,75 тонны (рост на 11,8%), попутного — увеличено на 10,5%, до 2,85 тонны, вторичного составило 5,11 тонны (снижение на 3,8%).

Производство серебра в России в январе-феврале 2020 года увеличено на 1%, до 142,3 тонны, в том числе добычного составило 66,02 тонны (увеличение на 4,8%), попутного – 53,82 тонны (рост на 11,3%), вторичного – 22,46 тонны (снижение на 33,9%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра. В 2019 году — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.