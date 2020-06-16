МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в мае поднялся на 1,4% к предыдущему месяцу после пересмотренного рекордного падения месяцем ранее на 12,5%, следует из сообщения ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 2,9% в месячном исчислении. Первоначальная оценка снижения в апреле составляла 11,2%.

Загрузка промышленных мощностей в США в мае поднялась до 64,8% с уровня апреля в 64%, что на 15 процентных пунктов меньше долгосрочного среднего уровня и на 1,9 процентного пункта ниже минимума, достигнутого во время Великой рецессии. При этом аналитики ждали значения показателя на уровне 66,9%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.