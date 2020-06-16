МИНСК, 16 июн — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в январе-мае текущего года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-май 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 51 миллиард белорусских рублей (около 21,5 миллиарда долларов по текущему курсу — ред.), или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-мая 2019 года", — говорится в сообщении на сайте Белстата.

Также, по данным комитета, индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика страны в 2020 году сократится на 4%.