МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Шансы на принятие инициативы о сокращении новогодних каникул в этом году высокие, однако ждать существенного улучшения экономики от этой меры не стоит. А на здоровье и психологическом состоянии населения она отразится негативно, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса. 7 января останется выходным днем. Данные изменения будут носить одноразовый характер.

На фоне пандемии указом президента почти полтора месяца были нерабочими – многие или вовсе отдыхали, или были переведены на свободный график. Это, однако, не отменяло обязанности работодателя платить людям зарплату. Кроме того, режим нерабочих дней не отменяет и очередного отпуска – работодатель обязан его предоставить.

Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных — 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). С учетом коронавируса и выходных в честь парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию, добавилось два выходных и 27 дополнительных нерабочих дней, пояснил Кутепов.

Таким образом, нерабочих дней в 2020 году на 20% больше запланированного. Кроме того, далеко не все предприятия и организации начали штатную работу после майских праздников из-за разных темпов снятия ограничений в регионах.

Дискуссия о необходимости их резкого сокращения возникла в обществе раньше, но единства на этот счет нет. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2020 года, слишком длинным новогодний отдых считает каждый третий россиянин, и лишь 3% хотели бы переноса выходных на май. В целом количество тех, кто одобряет решение Госдумы от 2005 года об увеличении новогодних каникул, выросло до 50% с 27% 15 лет назад.

ШАНСЫ НА ПРИНЯТИЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, шансы на принятие новации высоки.

"В России законотворческий процесс устроен таким образом, что большую значимость имеют персоналии, которые стоят за той или иной инициативой, нежели то, что она под собой подразумевает. Так и в случае с резонансным законопроектом о сокращении новогодних каникул с 1 по 3 января. То, что его инициатором выступает глава экономического комитета Совета Федерации, к тому же представляющий Санкт-Петербург, говорит о высоких шансах его одобрения", — считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Нельзя исключать, что законопроект уже получил поддержку в коридорах власти и при голосовании будет лишь небольшое число тех, кто выскажется "против", считает он.

Проблем с логикой в обосновании инициативы нет. Вполне вероятно, что учтена позиция бизнеса, которому пришлось из своего кармана выплатить зарплаты в нерабочие дни, что едва ли вызвало широкий энтузиазм, считает Коган.

Да и население, которое ощутило поддержку государства в период ограничений из-за COVID-19, едва ли отнесется к сокращению числа новогодних праздничных дней с непониманием, добавил он.

ЭКОНОМИКА НЕ ВЫИГРАЕТ

Эксперты напоминают, что череда народных гуляний дорого обходится российской экономике. Полноценная работа большинства предприятий начинается лишь со второй половины января, за исключением торговли и сферы услуг. Один день отдыха обходится в 120-150 млрд рублей, а всего из-за праздников Россия теряет более триллиона рублей.

При этом эксперты сомневаются в значительном позитивном эффекте этой меры для экономики. Восполнить снижение добавленной стоимости за счет сокращения новогодних праздников на 4 дня однозначно не получится, уверена завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

По ее мнению, снижение производственной активности связано в большей мере не с дополнительными нерабочими днями, а с вынужденными сокращенными режимами работы многих предприятий в условиях действия режима самоизоляции. Кроме того, необходимо принимать во внимание воздействие резкого падения потребительского спроса вследствие как сокращения реальных доходов населения, так и приостановки работы торговых сетей и предприятий сферы услуг.

Таким образом, решать экономические проблемы стоит не за счет отказа от новогодних праздников, а путем повышения реальных доходов населения. И, конечно, все зависит от ситуации с пандемией – если новых вспышек не будет, а препараты и вакцина будут в распоряжении медиков, экономика быстро наверстает упущенное.

А ЛЮДИ ПРОИГРАЮТ

При этом эксперты сходятся во мнении, что отмена традиционных для российских граждан праздников может негативно сказаться на их производительности в эти дни и оказать демотивирующее воздействие на работников.

"Новогодние праздники приходятся на школьные каникулы, многие граждане планируют отпуск и поездки именно на этот период. В условиях отмены праздников, скорее всего, граждане будут вынуждены переносить часть своего отпуска с летнего на зимнее время", — считает Комарова.

Количество отработанных человеко-часов будет в этих условиях действительно увеличиваться, способствуя росту деловой активности, однако необходимо помнить, что достигая тактическую цель – увеличение количественных показателей экономического роста, мы должны помнить и о стратегической цели – создание и поддержание благоприятных условий для улучшения качества человеческого капитала, добавила она.

Принятие такого закона будет ошибкой, согласен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Новый год — единственный не политический праздник в России. Он позволяет вырваться из режима будней и провести время с семьей или заняться своими делами. Отказ от этого даст кратковременный выигрыш, но закончится большим проигрышем — заработаем миллионы, а потеряем на психозах и снижении производительности труда миллиарды", — прогнозирует он.

Впрочем, оснований бояться, что новогодние праздники отменят навсегда, нет – и авторы законопроекта, и эксперты указывают, что закон коснется лишь 2021 года, если к тому времени не возникнут новые коронавирусные ограничения.​​