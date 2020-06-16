МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности на сотрудника Ростехнадзора, проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", — сказала Петренко журналистам.

По данным следствия, в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3, при этом, она не проверила аварийный резервуар и не выявила отсутствие на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

"В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было", — пояснила она.

Так, в результате бездействия сотрудницы не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при использовании аварийного резервуара № 5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Это, как отметила Петренко, привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тысячи тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.