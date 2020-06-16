ВАШИНГТОН, 16 июн — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал, что, несмотря на появление признаков улучшения ситуации, возросший уровень безработицы и волна разорений малых предприятий в результате пандемии коронавируса могут нанести экономике значительный долгосрочный ущерб.

"До тех пор, пока люди не будут уверены в том, что болезнь взята под контроль, полное восстановление маловероятно", — отметил Пауэлл, выступая во вторник перед банковским комитетом сената в рамках двухдневных слушаний в Конгрессе США.

Он также предупредил, что, поскольку сокращение рабочих мест в результате мер, принятых для сдерживания пандемии, больнее всего ударило по работникам с низкими доходами, представителям меньшинств и женщинам, нынешний спад может увеличить разрыв в качестве жизни богатых и бедных.

"Если его не остановить и не повернуть вспять, этот спад может усугубить проблему экономического неравенства среди населения, в решении которой удалось достичь некоторого прогресса за длительный период экономического роста", — сказал Пауэлл.

Конгрессу предстоит принять решение о том, что делать с временными мерами поддержки бизнеса и безработных. Срок действия этих мер, принятых в рамках пакета помощи стоимостью почти 3 трлн долларов США, истекает летом.

Комментарии Пауэлла относительно экономических перспектив предполагают, что центральный банк видит необходимость в прямых мерах поддержки, позволяющих избежать сохранения высокого уровня безработицы и волны банкротств.

"Чем дольше будет продолжаться спад, тем выше будет вероятность долгосрочного ущерба в результате безработицы и закрытия предприятий", — отметил Пауэлл. Прямая поддержка за счет средств, выделенных правительством, "может сыграть решающую роль не только в помощи семьям и предприятиям, оказавшимся в тяжелой ситуации, но и в смягчении долгосрочного ущерба для нашей экономики".

Текст выступления Пауэлла не содержит новой информации относительно дополнительных мер, которые центральный банк может принять для поддержки экономики по мере ускорения ее восстановления в условиях, когда процентные ставки уже близки к нулю. За время текущего кризиса ФРС предприняла беспрецедентные шаги для кредитования бизнеса, городов и штатов через пакет чрезвычайных программ поддержки.

"Наши действия всего лишь часть более широкой реакции государственного сектора", — сказал Пауэлл.

На прошлой неделе руководители ФРС представили свои экономические прогнозы, предполагающие сохранение процентных ставок около нуля как минимум до конца 2022 года.

Во вторник Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет сохранять ставки на низком уровне до тех пор, пока не будет уверен, что экономика вышла из кризиса и нацелилась на достижение максимальной занятости и стабильности цен.

Что касается замедлившейся в последние месяцы инфляции, Пауэлл ожидает, что она в течение некоторого времени будет оставаться ниже целевого уровня 2%.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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