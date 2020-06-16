МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Спад промышленного производства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом выражении с апрельских 6,6%, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении спад промпроизводства в мае замедлился до 5,5% после спада на 9,2% в апреле.

По итогам января-мая в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.

Наибольшее снижение производства в мае — на 13,5% в годовом выражении — было зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов в мае снижение составило 10,9% в годовом выражении, в обрабатывающих производствах зафиксирован спад на 7,2%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в годовом выражении составило 4,1%.

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.