МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия по итогам января-мая 2020 года сократила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в мае 2020 года относительно мая 2019 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца — апреля 2020 года — на 16,8%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.