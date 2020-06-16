МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Многие отрасли российской промышленности в мае сумели частично отыграть апрельский обвал, адаптировались к новым условиям, говорится в сообщении Минпромторга РФ к статистике Росстата по промпроизводству по итогам мая.

По данным Росстата, спад промышленного производства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом выражении с апрельских 6,6%. В месячном выражении спад промпроизводства в мае замедлился до 5,5% после спада на 9,2% в апреле. По итогам января-мая в годовом выражении снижение промышленного производства составило 2,4%.

"На фоне апрельского падения на 10% за май снижение в обработке достигло 7,2% (к маю 2019 года). Некоторые отрасли, в особенности задействованные в борьбе с коронавирусом, по очевидным причинам продемонстрировали позитивную динамику. В их числе – производство лекарственных средств и препаратов, медицинского оборудования, химической продукции различного типа, металлургической продукции, отдельных типов электроники и бытовой техники и других", — отмечает ведомство.

Минпромторг подчеркивает, что за пять месяцев 2020 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 14,3%, производство отдельных типов медицинского оборудования увеличилось в 2,7 раза по сравнению с маем 2019 года и на 26,8% по сравнению с апрелем 2020 года, производство трансформаторов продемонстрировало рост по сравнению с маем 2019 года на 22,8%, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 54,3%.

"То есть в целом, при всех отрицательных вводных, которые имеем, можно говорить о том, что промышленность неплохо справляется. Можем констатировать, что значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение выпуска продукции в апреле. Избежать падения удалось также и за счет активной работы с регионами – коллеги пошли нам навстречу и помогли избежать закрытия промышленности. При этом поддержать промышленность помогли как уже действующие, так и новые, антиковидные меры поддержки", — резюмирует министерство.