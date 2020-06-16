РИМ, 16 мая — ПРАЙМ. Число бедных в Италии по итогам года может вырасти на миллион человек вследствие пандемии коронавируса, сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Она проанализировала рост запросов на получение продовольственной помощи по линии Евросоюза, распределением которой занимаются различные благотворительные организации. Подобных обращений стало больше на 40%, отмечает Coldiretti.

"Пандемия коронавируса в последние месяцы увеличила более чем на миллион число новых бедных, которым в 2020 году понадобилась помощь, в том числе продовольственная. Это последствие экономического и социального кризиса, к которому привели чрезвычайная ситуация и последующая потеря возможностей для работы", — говорится в сообщении.

Прогноз ассоциации связан с опубликованным во вторник докладом Национального института статистики (Istat) о распространении бедности в Италии. Согласно документу, в 2019 году в состоянии абсолютной бедности на Апеннинах проживали 1,7 миллиона семей, или 4,6 миллиона человек.

"Среди новых бедных в 2020 году есть те, кто потерял работу, мелкие торговцы или ремесленники, которым пришлось закрыться, люди, занятые в серых сферах, которые не обладают специальными субсидиями или государственной помощью и не имеют сбережений, такие как многие временные работники или имеющие случайные заработки, люди и семьи, которые никогда прежде не сталкивались с такими сложными условиями жизни", — пишет Coldiretti.

С начала эпидемии почти четверо из десяти итальянцев приняли участие в солидарных акциях посредством пожертвований или продуктов, в том числе путем "подвешенных" покупок, при которых покупатель оставляет приобретенные товары для нуждающихся прямо в магазине.

Согласно исследованию Istat, впервые за четыре год в Италии снизилось число и доля семей, находящихся в условиях абсолютной бедности. Впрочем этот уровень все равно значительно превышает показатель до кризиса 2008-2009 годов. Во многом на снижение повлияло внедрение "гражданского дохода" — государственного пособия для малоимущих и безработных. Во второй половине 2019 года им воспользовались свыше миллиона семей со сложным положением.

На минувшей неделе Istat спрогнозировал снижение ВВП страны по итогам года на 8,3% вследствие "беспрецедентного шока", который экономика Италии испытала в результате эпидемии коронавируса COVID-19.

Глава Банка Италии (центробанка) Иньяцио Виско 29 мая заявил, что страна переживает самый крупный как медицинский, так и экономический, кризис в новейшей истории. Он тогда представил несколько сценариев развития национальной экономики, худший из которых предусматривает снижение ВВП по итогам текущего года на 13%, а "базовый" — на 9%.