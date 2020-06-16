МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. У инспектора Ростехнадзора не было ни законных оснований, ни повода проверять резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске, который согласно документам находился в ремонте, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Виль.

Ранее во вторник сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отрешении сотрудницы Ростехнадзора, проверявшей ТЭЦ-3 в Норильске.

"Мы ознакомились с пресс-релизом Следственного комитета касательно Елены Новожиловой. Факты, изложенные в нём, неоднократно комментировали ранее. Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования ёмкости по назначению. Уверены, следствие разберётся. За соблюдение законодательства у нас не наказывают", — заявил Виль.

"Возбуждение уголовных дел при расследовании резонансных аварий в отношении сотрудников надзорных органов — сложившаяся практика, относимся к ней с пониманием", — также отметил он.