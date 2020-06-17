ЕРЕВАН, 16 июн /ПРАЙМ/. Центральный банк Армении изменил во вторник ставку рефинансирования, понизив ее на 0,5 процентного пункта — до 4,5%, сообщили во вторник в пресс-службе регулятора.

"На заседании совета центрального банка 16 июня принято решение понизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта и установить на уровне 4,5%", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. В последний раз ставка менялась в сторону понижения на 0,25 процентного пункта в марте и апреле, а до этого в январе и сентябре 2019 года и в феврале 2017-го. По данным регулятора, в мае в стране была зафиксирована дефляция в 0,1% против 0,4% за тот же период минувшего года, на фоне которой 12-месячная инфляция выросла, составив 1,2%.

В ЦБ заявили, что в результате пандемии коронавируса во втором квартале мировую экономику ожидает один самых больших спадов в истории. "Согласно оценкам, мировая экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, продолжается сохраняться неопределенность, связанная с дальнейшим развитием пандемии. Одновременно, по данным регулятора, заметны определенные признаки стабилизации и восстановления цен на сырьевые товары, что обусловлено осторожными оптимистическими ожиданиями в экономике Китая. Вместе с тем в ЦБ считают, что внешнее воздействие на экономику Армении продолжит оставаться дефляционным.

По оценкам Центробанка, экономическая активность в Армении во втором квартале продолжит снижаться из-за факторов спроса и предложения. "По части предложения сокращение обусловлено в основном спадом в сферах строительства и услуг, а в контексте спроса спад выразится главным образом сокращением частных расходов, как по части потребления, так и вложений. Несмотря на стимулирующее влияние налогово-бюджетной политики по сравнению с предыдущим годом, воздействие, связанное с сокращением частного спроса, будет преобладающим, что во многом обусловлено связанной с пандемией неопределенностью, заявили в ЦБ.

"Учитывая замедление внешнего и внутреннего спроса, нынешнюю низкую инфляционную среду и негативное влияние высокого уровня неопределенности, совет ЦБ считает целесообразным понизить ставку рефинансирования с более широким шагом", — отмечается в сообщении. Совет Центробанка также полагает, что в сложившейся ситуации необходимо сохранить стимулирующую позицию на среднесрочный период, ожидая, что в итоге инфляция краткосрочно останется низкой и приблизится к целевому показателю лишь к концу прогнозируемого горизонта.

В Центральном банке считают, что в нынешней ситуации наряду со стимулированием денежно-кредитной политики для восстановления валового спроса ключевым является также реализация более стимулирующей денежно-кредитной политики.

Отмечается, что сейчас преобладают риски отклонения от прогнозируемой траектории инфляции в сторону понижения, что связанно с возможным замедлением восстановления спроса и вероятным сохранением неопределенности. "В случае проявлений рисков Центральный банк готов отреагировать должным образом, скорректировав политику и обеспечив стабильность цен в среднесрочной перспективе", — заявили в пресс-службе. Допустимый коридор колебаний инфляции госбюджетом Армении на 2019 год был установлен на уровне 4% плюс-минус 1,5 процентного пункта.