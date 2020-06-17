МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ оценила уровень конкуренции при государственных закупках федеральных органов власти с 2014 по 2019 годы, лидером рейтинга по количеству участников торгов оказалось Минобрнауки, а по суммам конкурентных закупок — Федеральная служба охраны (ФСО) РФ, говорится в материалах, опубликованных на портале контрольного ведомства "Госрасходы".

Отмечается, что при составлении рейтинга аналитики использовали данные о закупках с положительной разницей между начальной максимальной ценой и итоговой ценой заключённого контракта. Также рассматривались процедуры закупок, в которых специалисты выделили конкурсы, где принимали участие более четырёх заявителей. При этом анализ был проведен по каждому федеральному органу исполнительной власти и в разрезе регионов страны.

Так, в топ-5 органов федеральной исполнительной власти по количеству участников закупок вошли Минобрнауки, Росздравнадзор, Росрыболовство, Росрезерв и Минюст.

Лучшими ведомствами по суммам конкурентных закупок стали ФСО, Федеральная таможенная служба (ФТС), Росрыболовство, Минюст и МВД. При этом специалистами учитывалось, что значительную часть контрактов заключают подведомственные учреждения.

Среди субъектов РФ лидерами в отношении количества участников закупок стали Санкт-Петербург, Липецкая область, Москва и Мурманская область, а лучшими регионами по суммам конкурентных закупок стали Липецкая, Мурманская, Ульяновская и Оренбургская области.

Аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров отметил, что покупательская способность государства в последние годы растет, при этом зарегулированность этой сферы снижает популярность госзакупок, "следовательно, не способствует росту конкуренции и, в результате, повышению эффективности закупок".