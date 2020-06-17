Годовая инфляция в Великобритании в мае замедлилась до 0,5%, как и ожидалось
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в мае в годовом выражении замедлилась до 0,5% с 0,8% в апреле, в месячном выражении потребительские цены не изменились, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. В месячном выражении ожидалась дефляция в 0,1%.
Индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) за отчетный месяц составил 0,7% в годовом выражении против 0,9% месяцем ранее. В месячном выражении цены не изменились, также как и месяцем ранее.
https://1prime.ru/state_regulation/20200617/831638062.html