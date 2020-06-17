МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В России общественная организация "Национальный родительский комитет" (НРК) предложила ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей в одиночку. Об этом в среду сообщает телеканал RT.

Предложение направили на рассмотрение в кабинет министров и нижнюю палату парламента России (Госдуму).

Предлагается ввести ежемесячную компенсацию в размере не ниже двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. Эта мера временная: такое пособие, в случае одобрения инициативы, будут платить до конца 2020 года.

Как сообщила глава НРК Ирина Волынец, родители-одиночки в России, даже несмотря на то, что ранее были выплачены на детей разных возрастов пособия, остаются незащищенной социальной группой из-за непростой экономической ситуации, которая произошла из-за введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Волынец особо отметила, что те льготы и пособия, которые уже действуют для одиноких родителей, необходимо сохранить в полном объеме.

Напомним, что в России уже были введены ежемесячные пособия на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей, которые будут платить с апреля по июнь текущего года. Это пособие назначили из-за сложившейся ситуации, вызванной распространением COVID-19 в стране.

По десять тысяч получили родителей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Это разовая выплата.

Что касается малообеспеченных семей, то в России стали выплачивать пособия на детей от трех до семи лет.