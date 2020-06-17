МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В целом на сегодняшний день рынок труда в Российской Федерации прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%", — сказал Котяков на социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министр добавил, что, по оперативным данным, на 17 июня в центре занятости официально зарегистрировано 2 миллиона 476 тысяч безработных граждан.

Меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей, заявил Котяков, отметив, что это также позволило поддержать почти 2 миллиона рабочих мест,

"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды. Действительно, с 1 апреля для малого и среднего бизнеса были снижены страховые взносы именно с заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда. По оценке Минэкономразвития, это позволило на сегодняшний день дополнительно оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей", — сказал Котяков.

Все меры поддержки бизнеса, добавил он, позволили поддержать почти 2 миллиона рабочих мест.