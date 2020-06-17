МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 15,8 миллиарда рублей на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"На поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено 15,8 миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пояснительной записке к документу.

Поясняется, что средства позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.