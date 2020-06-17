МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу.

В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.

По его словам, в прошлом году в соответствии с поручением президента в каждом регионе страны продолжалась работа по устранению случаев неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов перед бизнесом.

Как отметил Краснов, сумма выплаченных по актам прокурорского реагирования долгов в прошлом году составила 26 миллиардов рублей. А всего за четыре с половиной года – более 146 миллиардов.

"Как видно, подобные нарушения повторяются из года в год. Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне. В связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины", — сказал Краснов.

Генпрокуратура РФ, по его словам, фиксирует многочисленные уголовные дела в отношении предпринимателей, которые возбуждаются незаконно. "По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)", — сказал Краснов.

По его словам, несмотря на снижение числа подобных фактов, ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях кризиса, когда неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает, что вызывает и рост числа желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур через инициирование уголовного преследования.

Краснов предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. "Предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины и установлении в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным контрактам", — сказал Краснов.