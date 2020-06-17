МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ решила проверить, не тратят ли авиакомпании бюджетные субсидии на "золотые парашюты" и дивиденды, заявил на заседании Совета Федерации глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции авиакомпании переживают трудные времена, и перед прокуратурой стоит задача отследить, чтобы все выделенные на преодоление кризиса бюджетные средства дошли до получателей, а по окончании пандемии обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами.

"В настоящее время по моему поручению проверяется обоснованность расходования указанных средств на цели, не связанные с производственной деятельностью транспортных предприятий. Например, на выплату дивидендов или так называемых "золотых парашютов", — сказал Краснов.

Прокуратура нашла в 2019 году многочисленные нарушения безопасности эксплуатации самолетов, 14 авиакомпаний внедрили на 400 судах недопустимые изменения, говорится в докладе Краснова о состоянии законности и правопорядка за 2019 год, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Проведенными в прошлом году проверками вскрыты многочисленные случаи эксплуатации авиационной техники, не отвечающей установленным требованиям. Так, в нарушение положений статей 8 и 37 Воздушного кодекса Российской Федерации более чем на 400 воздушных судах 14 авиакомпаний внедрены главные и второстепенные изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и сертификационных работ", — говорится в докладе.

Авиапредприятия изменяли перечни минимально необходимого исправного оборудования на воздушных судах, что существенно влияло на уровень безопасности полетов, отметил генпрокурор. Выявлены также факты проведения технического обслуживания неуполномоченными лицами, в отсутствие необходимого оборудования, несоблюдения сроков и объемов выполнения работ на воздушных судах.