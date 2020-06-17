МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 100,826 миллиарда рублей при спросе в 166,698 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,59% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,1% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,7255% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,07% годовых.

Сегодня министерство также предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,87 миллиарда рублей.