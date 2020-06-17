БЕРЛИН, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральное правительство Германии приняло проект дополнительного бюджета, который предусматривает в текущем году федеральный займы в размере 218,5 миллиарда евро для финансирования антикризисных мер, сообщил министр финансов Олаф Шольц.

"Республика в этом году в целом возьмет 218,5 миллиардов кредитов. Ранее, когда мы приняли впервые такое решение, мы просили 156 миллиардов. Теперь будет больше, мы увеличиваем займы на 62,5 миллиарда евро, это большая сумма денег", — заявил Шольц на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, оценки экономистов правительства показывают, что уровень задолженности вырастет до 77% от ВВП, но это "преодолимо", поскольку во время мирового кризиса 2008-2009 годов уровень задолженности вырос до 81%, но Германия смогла снизить его до уровня ниже 60%. Он выразил уверенность, что после текущего кризиса Германия сможет так же снизить задолженность.

Проект дополнительного бюджета должен быть утвержден бундестагом. Это уже второй дополнительный бюджет, который правительство ФРГ принимает на фоне пандемии. Первый в размере 156 миллиардов был принят в марте. Второй является реализацией пакета мер по стимулированию экономики. В частности, допсредства будут направлены на выдачу единовременных пособий на детей в размере 300 евро, снижение НДС, поддержку железнодорожной компании Deutsche Bahn на 5 миллиардов, поддержку внедрения стандарта 5G также в размере 5 миллиардов и другие меры.