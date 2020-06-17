МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что спад российского ВВП по итогам 2020 года составит не более 4,5%, и не видит угрозы нарушения экономической стабильности или стабильности банковского сектора в ближайшем будущем.

"Мы действительно ожидаем некоторой рецессии, но реальность гораздо лучше, чем многие ожидали… В апреле ВВП упал на 12% в ежегодном исчислении. Но потом ситуация начала выправляться: в мае спад составил лишь 10%. По итогам года мы ожидаем снижения ВВП не более 4,5%. Это вдвое меньше, чем цифры 2009 года, когда был предыдущий финансовый кризис", — заявил Костин в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, "угрозы экономической стабильности или стабильности банковского сектора в ближайшем будущем нет".

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, а в 2021 году — рост на 2,8%. Банк России ожидает спада в 2020 году в диапазоне 4-6%. Ранее в июне Сбербанк на фоне развития ситуации с коронавирусом улучшил свой прогноз и теперь ожидает сокращения экономики в текущем году лишь на 4,2-4,5%, а не на 6-7%.