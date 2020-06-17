МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Совокупный спрос инвесторов на еврооблигации Республики Белоруссия составляет около 3,3 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Белоруссия размещает два транша евробондов с погашением в феврале 2026 года и феврале 2031 года, и спрос инвесторов равномерно распределен между двумя траншами, уточнил собеседник агентства.

По его словам, ориентир доходности по пятилетнему выпуску снижен до уровня около 6,375% годовых, по десятилетнему — до около 6,625% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял соответственно около 6,625% и 6,875% годовых.

Республика со вторника провела серию телефонных звонков с инвесторами в рамках планируемой сделки. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International, Societe Generale и "Ренессанс Капитал".

В марте Белоруссия отложила размещение еврооблигаций в долларах и евро на неопределенный срок в связи с волатильностью на рынках из-за распространения в мире коронавируса. В министерстве финансов республики тогда заявили, что Белоруссия разместит евробонды в течение 2020 года с учетом рыночных условий.