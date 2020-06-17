ТОКИО, 17 июня — Dow Jones. Один из самых дорогих деликатесов мира – арбуз сорта Densuke, который выращивают на севере Японии, в понедельник был продан на аукционе примерно за 2000 долларов США. Это весьма высокая цена, но она на 70% меньше той, что удалось получить за такой арбуз на аукционе в прошлом году.

Япония вновь оказалась лицом к лицу со старым и упорным врагом, а именно – с дефляцией.

"Коронавирус оказал сильное влияние. Туристический сектор еще не восстановился, так что спрос на сувениры и подарки, как ожидается, снизится", — отметил Томофуми Суэмацу, сотрудник рынка, где проводился аукцион по продаже арбуза.

Во вторник в Банке Японии заявили о том, что в течение ближайшего времени цены в целом, вероятно, будут снижаться. Экономика страны "оказалась в крайне тяжелой ситуации из-за последствий нового коронавируса", добавили в центральном банке. Потребительские цены без учета волатильных цен на свежие продукты питания в Японии в апреле впервые более чем за три года упали по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Дефляция раньше считалась исключительно японской проблемой, но теперь она распространяется по всему миру. Инфляция потребительских цен Китая в мае достигла 14-месячного минимума, а темпы падения цен производителей оказались самыми стремительными более чем за четыре года. Инфляция в США тоже замедляется, и власти вынуждены вновь вспомнить о чрезвычайных мерах, необходимость в которых может возникнуть в случае дефляции.

Потребители рады скидкам и снижениям цен в магазинах, но дефляция в целом считается негативным для экономики явлением, так как она может повлечь за собой падение корпоративных капиталовложений и замедление роста экономической активности. Более того, в условиях дефляции наблюдается сокращение заработной платы. В худшем случае все эти процессы начинают усугубляться, подпитывая друг друга.

"Дефляция уже пришла в Японию", — считает Такэси Ниинами, глава компании Suntory Holdings Ltd., производящей напитки.

Поставки обычного пива, банка которого в розничных магазинах стоит примерно 2 доллара США, сократились в мае на 40%, тогда как поставки пивных напитков с низким содержанием солода выросли на 14%, согласно данным Suntory. Подобные пивные напитки в магазине можно приобрести примерно за 1,30 доллара за банку.

Такие настроения укоренились в Японии в конце 1990-х. Победа над дефляцией стала основой программы премьер-министра Синдзо Абэ, который занял этот пост в декабре 2012 года, и он в основном полагался на агрессивные меры денежно-кредитного стимулирования, осуществляемые Банком Японии под началом Харухико Куроды.

С начала пандемии коронавируса правительство и центральный банк совместно осуществляли меры, которые в нормальных условиях спровоцировали бы стремительное повышение цен. Власти выплачивают почти 1000 долларов США наличными каждому гражданину страны и выделяют десятки тысяч долларов компаниям.

Парламент одобрил эти расходы, которые финансируются за счет увеличения государственного долга, тогда как центральный банк готов покупать неограниченные объемы гособлигаций в случае необходимости.

Граждане же решили все равно воздержаться от больших трат, тогда как компании, следуя выработанной более чем за 25 лет привычке, снижают цены.

Производитель костюмов Aoki Holdings Inc. сообщает о резком падении продаж, причиной которой стал перевод офисных работников на дистанционный режим. Последние коллекции одежды компания вынуждена продавать со скидкой в 50%.

"Потребители скоро привыкнут к низким ценам и начнут ждать распродаж", — считает экономист Mizuho Securities Тору Суэхиро.

Руководители Банка Японии ожидают падения базового индекса CPI на 0,4%-0,8% в финансовом году с окончанием в марте 2021 года. Вероятно, затем инфляция начнет повышаться, но останется ниже целевого уровня 2%, определенного центральным банком.

Во вторник управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал, что ожидает восстановления цен по мере угасания пандемии коронавируса. В Японии было выявлено намного меньше случаев заражения, чем в США и Европе, и режим чрезвычайного положения был снят в конце мая. Правительство Японии призывает людей принять "новый стиль жизни", чтобы уберечься от заражения.

"И я не уверен в том, что этот новый стиль жизни непременно спровоцирует падение цен", — отметил Курода.

По словам экономистов, дефляционное давление в Японии может усилиться позднее в этом году, когда компании, которые в целом сохранили рабочие места с полной занятостью, будут вынуждены уменьшить бонусы вследствие снижения прибылей.

По мнению главы Suntory Ниинами, правительству необходимо увеличить выплаты населению, чтобы простимулировать расходы.

"Необходимо обеспечить устойчивость цен, гарантируя пострадавшим домохозяйствам стабильность", — отметил он.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ