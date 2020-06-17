МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в мае увеличилось на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 974 тысячи, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста их количества на 18,6% в месячном выражении, до 1,095 миллиона.

При этом показатель апреля был пересмотрен с 891 тысячи до 934 тысячи новостроек.

Кроме того, число разрешений на строительство в США в мае поднялось на 14,4%, до 1,22 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 1,228 миллиона разрешений с первоначального уровня апреля в 1,074 миллиона. Пересмотренный показатель за апрель составил 1,066 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.