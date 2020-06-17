МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ выделит регионам, которые не успеют собрать средства к осенне-зимнему периоду, заемные средства с учетом компенсации процентной ставки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.

"Несмотря на все сложности, мы обязаны подготовиться к осенне-зимнему периоду. Тем регионам, которые по каким-то причинам не смогут собрать средства, мы предоставим возможность получить дополнительные средства. Это заемные средства с учетом компенсации процентной ставки", — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что после выхода из режима самоизоляции наблюдается улучшение платежной дисциплины граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.