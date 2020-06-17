МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Каждый пятый работник по найму в России сообщил, что продолжает трудиться в удаленном режиме, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу Банка России.

Телефонный опрос проводился с 1 по 7 июня, в нем приняли участие 1539 респондентов от 18 лет и старше из 456 городских и не менее 256 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это пятый подобный опрос с начала апреля.

"Примерно каждый пятый работающий продолжает трудиться в удаленном режиме. В бюджетной сфере в мае – начале июня этот показатель немного вырос (до 27%), в частной, наоборот, снизился (до 18%)", — указывают авторы исследования.

При этом из вынужденного оплачиваемого отпуска вышли 4% работников, из неоплачиваемого – 3%, с больничного – также 3%. "Ожидания относительно изменения трудовых доходов в ближайшем месяце стали менее пессимистичными", — выяснили также исследователи.

Так, если в конце мая 17% наемных работников ожидали уменьшения заработной платы или других выплат, то в начале июня – уже 11%. Еще 15% полагают, что в ближайший месяц выплаты вернутся на прежний уровень, а 9% ждут роста доходов по сравнению с мартом и апрелем. И до 1% снизилась доля ожидающих полного прекращения выплаты заработной платы, указывается в материалах.

В целом же позитивные изменения, произошедшие на работе за последние две недели, отметил 31% работающих. О полном возвращении заработной платы и других выплат к значениям начала года сообщают 8% наемных работников, и еще 5% говорят, что трудовые доходы не вернулись на прежний уровень, но выросли в сравнении с апрелем или мартом, отмечается также в материалах.