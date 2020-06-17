МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ улучшило макроэкономический прогноз на 2020 год, ожидает, что снижение ВВП составит 4,8% вместо прежних 5%, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на копию прогноза, подлинность которой подтвердили изданию два федеральных чиновника.

Согласно текущему официальному базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса снизится на 5%, рост в 2021 году составит 2,8%. По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем — на 6,3%, в четвертом — на 5,2%.

Как указывает издание, новый вариант прогноза по-прежнему предполагает, что экономика начнет восстанавливаться с 2021 года, хотя и не вернется к докризисному уровню.

По данным газеты, Минэкономразвития улучшило сразу несколько показателей на 2020 год: падение инвестиций составит 10,4% вместо 12%, реальных располагаемых доходов россиян — 3,5% вместо 3,8%, зарплат — на 3,6% вместо прогнозируемых ранее 3,9%. Затем в 2021–2023 годах ожидается рост доходов и инвестиций – на 2-3% и 5,5% соответственно.

Кроме того, серьезно улучшен и прогноз цен на нефть. Теперь, по данным газеты, министерство ждет среднегодовую цену нефти марки Urals на уровне 39,9 доллара за баррель против 31,1 доллара ранее. К 2021 году цена ожидается уже выше 40 долларов за баррель — на уровне 43,3 доллара за баррель. При новых прогнозируемых ценах на нефть среднегодовой курс рубля в 2020 году укрепится до 69,8 вместо прежних 72,6 рубля за доллар, ожидает Минэкономразвития. При этом в 2021 году снова начнет слабеть — до 72,4 рубля за доллар в 2023 году.

Также, по данным газеты, Минэкономразвития пересмотрело прогноз инфляции – до 3,5% к концу года, это ниже целевого показателя ЦБ в 4%. К нему инфляция вернется уже в 2021 году и будет оставаться такой и дальше.