МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Пенсионный фонд России (ПФР) в среду в полном объеме разместил 8,35 миллиарда рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах сроком на 102 дня, сообщается на сайте ПФР.

Фонд в среду проводил отбор заявок на Московской бирже. В результате аукциона были удовлетворены заявки двух кредитных организаций. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 5,25% годовых.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

Аукционы проводятся в соответствии с постановлением правительства РФ и приказами министерства финансов. Эти же нормативные документы регламентируют порядок и критерии отбора банков, которые могут участвовать в отборе заявок на размещение депозитов.