ВАШИНГТОН, 17 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы на закрытии биржи в среду в основном снижались на опасениях второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.07 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 0,67%, до 26119,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,15%, до 9910,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 падал на 0,36%, до 3113,49 пункта.

Ситуация с коронавирусом остается в центре внимания рынков. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения. При этом власти шести штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки.