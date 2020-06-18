МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит распределение средств бюджетам субъектов РФ в текущем году на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения поможет в достижении целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.