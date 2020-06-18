МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу в 2020 году средств для поддержки производителей спецтехники и лизинговых организаций, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в 2020 году на реализацию мер поддержки производителей специализированной техники и оборудования, а также российских лизинговых организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит минимизировать негативные последствия от коронавируса, обеспечить достижение целевых показателей госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также снизить социально-экономическую напряженность в агропромышленном комплексе и обеспечить сохранение занятости.