МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум, такой резкий шаг нужен для скорейшего восстановления экономики и с этим затягивать нельзя, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для мировой экономики, и Россия здесь не является исключением. По ожиданиям экономических властей, закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года.

Банк России предполагает спад экономики на 4-6%, Минэкономразвития — на 5%. На таком фоне ЦБ, взявший паузу в марте по снижению ставки, уже в апреле вернулся к снижению, доведя ее до исторического минимума в 5,5% и выйдя на стимулирующую политику.

Регулятор вновь намерен использовать такую "прививку" уже на ближайшем заседании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале месяца заявила, что есть значительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно.

При этом она не раз повторяла, что одним из вариантов в июне будет снижение ставки на 100 базисных пунктов. Именно этот вариант видится аналитикам как базовый на грядущем заседании.

"Мы ждем снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Основной фактор, определяющий потребность в таком снижении, – необходимость поддержки экономики в условиях сильного сжатия совокупного спроса. От оперативности и эффективности антикризисных мер властей, — а снижение ключевой ставки относится к этим мерам, — зависит скорость восстановления экономики к докризисным уровням. Соответственно, растягивать использование потенциала снижения ключевой ставки нецелесообразно", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Такого шага от регулятора ожидает и управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

"В настоящее время потребительский спрос остается слабым, кредитование как населения, так и корпоративных заемщиков фактически не растет, а план правительства по выходу из кризиса не предполагает широких мер по стимулированию спроса. Банк России сейчас может в меньшей степени обращать внимание на инфляцию, но в большей степени должен учитывать показатели безработицы, восстановления экономической активности и так далее", — объясняет он.

Инфляционный фон в настоящее время складывается в пользу решительного шага регулятора, уверены эксперты. По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%. Однако постепенное снятие "коронавирусных" ограничений может разогнать инфляцию. Так, в ЦБ годовую инфляцию по итогам июня ожидают на уровне 3,2-3,4%, Минэкономразвития дает более скромный прогноз — 3-3,2%.

МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ

Необходимость поддержки спроса и скорейшего восстановления экономики на фоне пониженной инфляции говорят в пользу снижения ставки до 4,5%, отмечают аналитики.

"В текущих условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос пришло время действовать более решительно. В пятницу ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%" — ожидают аналитики "Нордеа банка".

Они указывают, что ключевым фактором неопределенности для российской экономики выступает спрос, его восстановление к докризисным уровням будет весьма постепенным и может занять как минимум два года. В результате ЦБ для ускорения восстановление деловой активности необходимо будет сохранять мягкую политику.

"Ожидаем 19 июня снижения ключевой ставки ЦБ на 100 базисных пунктов — до 4,5%. Несмотря на повышенную волатильность на финансовых рынках, низкая инфляция и отрицательные темпы экономического роста из-за пандемии коронавируса говорят в пользу такого решения", — считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Набиуллина ранее заявляла, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора будет максимально эффективна для экономики на выходе из периода ограничительных мер. В данном контексте заседание в июне станет наиболее подходящим для агрессивного снижения ставки, подчеркивают в инвестиционной компании "Велес Капитал". В пользу шага в 100 базисных пунктов говорит и внешняя конъюнктура — Федеральная резервная система США сохраняет крайне мягкую денежно-кредитную политику и риторику, напоминают аналитики.

КОНСЕРВАТОРЫ

Однако некоторые эксперты не уверены, что регулятор пойдет на резкое уменьшение ключевой ставки, и называют более скромные варианты снижения — 50 и 75 базисных пунктов. Они объясняют это тем, что регулятор консервативен и захочет оставить для себя пространство для маневра в июле и сентябре.

Так, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает, что регулятор будет выбирать между снижением ставки на 50 или на 75 базисных пунктов. "Ожидания, что ЦБ может пойти на снижение ставки на 100 базисных пунктов, кажутся избыточно радикальными. На наш взгляд, задачей ЦБ является демонстрация того, что ситуация взята под контроль, в то время как движение ставки на 100 базисных пунктов будет выглядеть форс-мажорным и может создать впечатления экономической катастрофы, которая требует такого ответа монетарных властей", — говорит она.

Аналитик указывает, что рост общей нервозности мировых рынков в последние дни также говорит в пользу того, что "ЦБ еще может потребоваться арсенал снижения ставки в будущем и растрачивать его сейчас было бы неуместно".

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что публикация относительно позитивных предварительных данных по экономической активности и безработице в апреле-мае может стать причиной как более медленного темпа смягчения монетарной политики летом, так и переоценки общей величины необходимого снижения ключевой ставки в целом за год.

"Шаг в 50 базисных пунктов будет выглядеть как разумный компромисс между необходимостью принимать решения с прицелом на экономический стимул, который реализуется только к началу следующего года, и осторожностью в смысле сохранения предсказуемых условий для работы банковской системы", — отмечает он.

ГРАНИЦА СНИЖЕНИЯ

Любой шаг регулятора значительно приблизит реальную ключевую ставку (разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции) к нулю, но и оставит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики без снижения ставки ниже инфляции. Об отсутствии необходимости отрицательных реальных ставок в обозримом будущем говорила ранее глава ЦБ.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев ожидает снижения на 50 базисных пунктов в июне и июле, что доведет ставку до 4,5% годовых — этого уровня будет достаточно для стимулирования экономической активности и сохранения финансовой стабильности. Поддерживает коллегу и экономист "БКС Премьер" Антон Покатович, отмечая, что после снижения в июне ключевой ставки на 100 базисных пунктов дальнейшее ее снижение в текущих реалиях маловероятно.

Уменьшение в пятницу ключевой ставки до 4,5% годовых ознаменует окончание цикла смягчения денежно-кредитной политики, считают аналитики компании "Ренессанс капитал". "С учетом ожидаемого нами уже со второй половины этого года восстановления экономической активности, в том числе спроса, некоторого ослабления рубля и повышения инфляция до 4,6% на конец года мы ожидаем постепенной нормализации денежно-кредитной политики с возвращением ключевой ставки к ее нейтральному уровню 6-6.5% в 2021 году", — прогнозируют они.

Более смелые ожидания у стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко, который ждет, что ЦБ остановит цикл снижения ключевой ставки на уровне 4%. Наиболее вероятным он видит вариант, что регулятор уменьшит ставку на 50 базисных пунктов уже в эту в пятницу, а в сентябре доведет ее до 4% годовых. Если же регулятор на ближайшем заседании сделает больший шаг, то ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, уверен эксперт.

Граница смягчения политики ЦБ в 4% годовых актуальна для сценария, в котором второй волны пандемии не будет, а экономика начнет устойчивое восстановление. Однако при медленном восстановлении экономики ставка к концу года может снизиться до значения 3-3,5%, не исключает Орлова из Альфа-банка.

На возможность отрицательных ставок уже в 2020 году намекает и управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах, который ожидает снижения ставки в июне на 100 базисных пунктов. В дополнение аналитик прогнозирует, что ЦБ даст "расплывчатое заявление, позволяющее срезать ставку и на 50, и на 100 базисных пунктов до конца третьего квартала — в зависимости от ситуации в стране и мире".