МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Введение повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для людей с высокими доходами в правительстве РФ не обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%, в среду Forbes написал о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки налога. Среди возможных вариантов – повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

"Эта идея не обсуждается", — сказал пресс-секретарь главы правительства.