МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Сотрудники и работодатели по-разному оценили опыт работы на удаленке, показал опрос НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований).

Если большая часть работодателей оценивает опыт перевода сотрудников на удаленный режим работы как отрицательный, то среди сотрудников мнения разделились, пишет РБК.

В опросе НАФИ показано, что сохранить "удаленку" как минимум для части своего персонала после снятия всех ограничений по коронавирусу готово только 20%.

Большая часть бизнеса — а именно 82% — заявляет о снижении эффективности работы сотрудников.

Что касается сотрудников, то здесь все не так однозначно: 41% опрошенных считают, что их продуктивность снизилась, а 39% говорят о том, что ничего не изменилось. Еще 15% работников заявили, что их эффективность на удаленном режиме выросла.

Какие причины снижения эффективности называли респонденты:

сложность при дистанционном решении рабочих вопросов — 55%,

мешали сосредоточиться родственники — 24%,

отвлекались на домашние дела в рабочее время 22% опрошенных,

не могут себя организовать — 18%,

плохое интернет-соединение как причину трудностей в работе из дома назвали 16%респондентов,

руководитель теряет управление сотрудниками — 8%,

низкий уровень компьютерной грамотности персонала назвали 6% опрошенных.

Что касается плюсов в работе из дома:

отсутствие затрат времени на дорогу — 80%,

возможность самостоятельно формировать график работы — 63%,

из дома работать комфортнее — 43%,

отсутствие совещаний и разговоров с коллегами — 32%,

более мощное интернет-соединение дома, чем в офисе,- 9%,

начальство эффективно выстроило бизнес-процессы — 5%.

Напомним, что ранее глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что порядка 10% работающих граждан РФ продолжили работать в удаленном режиме после отмены ограничений из-за коронавируса.