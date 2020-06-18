МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Индии в иностранной валюте на уровне "BBB-", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Пандемия коронавируса значительно ослабила перспективы роста Индии и обнажила проблемы, связанные с высоким бременем государственного долга. Fitch ожидает, что экономическая активность сократится на 5% в финансовом году, заканчивающемся в марте 2021 года, из-за строгих карантинных мер, введенных с 25 марта 2020 года.

"Наши прогнозы подвержены значительным рискам из-за продолжающегося ускорения числа новых случаев COVID-19 по мере постепенного ослабления карантина. Еще неизвестно, сможет ли Индия вернуться к устойчивым темпам роста от 6% до 7%, как мы ранее оценивали", — добавляет агентство.

Отмечается, что относительно закрытый характер рынков капитала Индии с ограниченным притоком иностранного портфеля поддерживает способность властей финансировать более широкий дефицит бюджета внутри страны.

Кроме того, агентство отдельно отмечает геополитические риски, которые были вновь подчеркнуты недавним усилением напряженности в отношениях с Китаем. Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш.