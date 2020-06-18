МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в четверг заявил, что предложение сократить новогодние праздники в 2021 году не было поддержано в верхней палате парламента РФ, так как оно ограничивает право россиян на отдых.

Напомним, что предложение сократить в 2021 году новогодние каникулы до трех дней — с 1 по 3 января, ранее было предложено в качестве компенсационной меры из-за длительного периода нерабочих дней в России по причине коронавируса.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии", — заявил Клишас.

Он подчеркнул, что ни один из комитетов Совефеда не поддерживает идею о сокращении новогодних праздников.

"Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть, ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение", — добавил сенатор на заседании рабочей группы по поправкам к конституции.