МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Общая сумма субсидий на выплаты работникам федеральных медицинских организаций, борющимся с коронавирусом, превысит 5 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства в четверг он напомнил, что власти РФ направляют дополнительные средства на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

"В середине апреля на президентские выплаты работникам федеральных медицинских организаций правительство направило субсидию на сумму свыше 3,9 миллиарда рублей. Сегодня выделим еще более 1 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидии превысит 5,022 миллиарда рублей", — сказал Мишустин.