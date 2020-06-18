МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле перечислит регионам дополнительные финансовые средства на общую сумму 100 миллиардов рублей для поддержки их бюджетов, сообщило министерство в четверг.

Правительство РФ ранее приняло решение выделить 200 миллиардов рублей регионам на компенсацию снижения поступлений доходов в их бюджеты и обеспечения их устойчивости. Половину суммы — 100 миллиардов рублей — 56 регионов получили в конце мая.

"Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, проиндексированного на прогнозный темп роста доходов 2019 к 2020 году и с учетом доли первоочередных расходов", — говорится сообщении Минфина.

По данным министерства, анализ поступлений доходов в региональные бюджеты на 1 июня не выявил серьезного ухудшения их наполняемости, поэтому вторую часть поддержки Минфин решил перечислить им по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие — в июле.

"В целом концептуальные подходы, которые использовались при распределении первого транша поддержки, справедливы и актуальны, поэтому их следует сохранить. Это позволит осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона", — уверены в министерстве.