МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что окончательных решений по повышению налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых пока не принималось.

"В связи с непростой ситуацией, как вы правильно заметили, постоянно идет обмен на экспертном уровне — и в правительстве, и в администрации — обмен мнениями относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики", — пояснил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в рамках этого обмена мнениями в структурах власти экспертами высказывается в том числе упомянутая мера повышения НДФЛ до 15% для тех граждан, чей доход в год превышает отметку в 3 млн рублей.

"Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем", — сказал Песков.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, в какой перспективе данное решение может быть принято, ответил:

"Вы видите, что и диалог сейчас ведется весьма интенсивно и в сжатые сроки, и решения принимаются… очень быстро".

Напомним, что накануне в СМИ сообщили о том, что, со слов источников, в Кремле и правительстве вернулись к идее роста ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. При этом налог для людей с низкими доходами предлагают обнулить.