МАДРИД, 18 июн — ПРАЙМ. Правительство Испании выделит на восстановление туристического сектора, пострадавшего от последствий эпидемии коронавируса COVID-19, более 4 миллиардов евро, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

В четверг председатель правительства представил план восстановления туристической отрасли Испании на сумму в 4,262 миллиарда евро. План состоит из 28 пунктов, которые направлены на восстановление доверия к сектору, меры для его активизации, улучшение конкурентоспособности и бизнес-модели и маркетинговую кампанию.

В частности, речь идет о кредитных линиях на сумму в 2,5 миллиарда евро для компаний, 850 миллионов будут направлены на диджитализацию и обеспечение экологической устойчивости сектора. Кроме того, будут выделены средства на проведение маркетинговых мероприятий, переподготовку кадров, обеспечение санитарной безопасности, будет введен мораторий на год на уплату ипотеки туристическими объектами, выделены средства на помощь авиакомпаниям и другим перевозчикам.

Также, как следует из пресс-релиза правительства, на поддержку компаний, работающих в секторе туризма, и их сотрудников с начала эпидемии уже были выделены 15,3 миллиарда евро, таким образом, общая сумма составит 19,5 миллиарда.

"С начала режима повышенной готовности правительство принимало различные меры в экономическом плане и занятости", — напомнил Санчес на презентации плана. Он напомнил, что туризм — стратегический сектор для страны (он составляет 12% ВВП и обеспечивает также около 12% рабочих мест). "Все меры должны быть продолжены. Но надо сделать еще один шаг и дать импульс плану туристического сектора… Надо его запустить в кратчайшие сроки", — добавил глава кабинета министров.

Промышленная палата Испании оценивает потери туристической отрасли Испании в этом году в 83 миллиарда евро. В прошлом году Испания, которая занимает второе место в мире после Франции по числу принимаемых иностранных туристов, установила очередной рекорд – ее посетили около 84 миллионов иностранцев, их расходы составили более 92 миллиардов евро.