МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Банк Англии (британский центробанк) на заседании в четверг решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора.

Он также увеличил программу выкупа активов с рынка на 100 миллиардов фунтов стерлингов — до 745 миллиардов.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения выкупа активов только до 725 миллиардов фунтов.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта. В марте регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%.

"Комитет согласился увеличить целевой пакет выкупа гособлигаций Великобритании на дополнительные 100 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы достичь целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе. Комитет ожидает, что эта программа будет завершена, а общий объем выкупа активов к концу года достигнет 745 миллиардов фунтов стерлингов", — отметил регулятор.

ЦБ продолжит внимательно следить за ситуацией в экономике и, в соответствии со своими полномочиями, готов предпринять дальнейшие шаги по мере необходимости, чтобы поддержать экономику и обеспечить устойчивый возврат инфляции к целевому показателю 2%.