МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным заявил, что меры по гособоронзаказу сработали.

"Я знаю, что система, которая была введена в последнее время, работает", — добавил Путин.

Чиханчин отметил, что "тот задел, который был сделан еще в 2016 году по гособоронзаказу, принес свои результаты".

"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37%. А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу", — заметил глава Росфинмониторинга.

По его словам, "здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении".

Президент также поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге".

"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", — доложил глава Росфинмониторинга.

"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", — поручил Путин. Чиханчин пообещал, что ведомство будет стараться.

Глава Росфинмониторинга рассказал о фирмах-однодневках, которые только появились "и уже выходят на миллиардные контракты". Он отметил, что если в целом посмотреть непосредственно по каждому из национальных проектов, то картина примерно одинаковая по всем.

"Немножко, может быть, чуть больше особенностей вызывает национальный проект "Малое и среднее предпринимательство", здесь гораздо лучшая процентная ставка, "Образование" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Мы сейчас по всем этим вопросам работаем непосредственно с правительством. (Михаил) Мишустин выделил специально вице-премьера, и мы с ними отрабатываем этот вопрос", — рассказал Чиханчин.

Также он указал, что если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, "то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный".

"Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", — доложил он президенту.

Также Чиханчин отметил, что есть риски непосредственно по субъектам — "это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край".

"Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами. В качестве пилотного проекта мы работаем с Новгородской и Тульской областями. Мы совместно с ними выделили всех исполнителей, находящихся в зоне риска. Они просто взяли их на контроль, своим контрольно-надзорным органам дали поручения. А новгородский губернатор эти объекты прямо взял на контроль и выезжает на них, смотрит. Этот пример, который был предложен Новгородской и Тульской областям, рассматривался на заседании правительства, правительственной комиссией и рекомендован всем субъектам, по такому же принципу построить дальнейшую работу. Это, на наш взгляд, даст возможность нам снизить риски в сфере национальных проектов", — сообщил Чиханчин.