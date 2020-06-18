МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Около трети исполнителей контрактов по нацпроектам находятся в зоне особого внимания Росфинмониторинга из-за рисков нарушений, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день все-таки примерно третья часть исполнителей, пришедших в нацпроекты, это исполнители в зоне риска. Какие риски мы видим на сегодняшний день? Это значительное количество подозрительных операций, которые банки выделяют по исполнителям. Это признаки фиктивности, когда появляются компании с 1-2 работающими людьми. Это относительно короткий период деятельности компании — до шести месяцев", — рассказал Чиханчин.

Он сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФАС и ФСБ выявил картельные сговоры в этой сфере на 700 миллионов рублей в текущем году, эти контракты были расторгнуты. "Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов рублей арестовано", — сказал Чиханчин.

Президент РФ подчеркнул, что все эти дела должны быть доведены до суда, чтобы они "не затухли по дороге". "Будем стараться", — пообещал глава Росфинмониторинга.

При этом, по его словам, ситуация по всем нацпроектам складывается примерно одинаковым образом. "Если посмотреть по округам, где и как идет освоение по национальным проектам, то наиболее вызывает вопросы у нас Южный федеральный округ и Дальневосточный. Мы сейчас работаем плотно с полпредствами и стараемся заранее им сообщать о тех рисках, которые мы видим. И ищем пути совместной минимизации этих рисков", — сказал он.

"Что касается непосредственно по субъектам, то здесь по ряду субъектов действительно есть риски — это Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край. Но мы здесь начинаем работать уже непосредственно с губернаторами", — добавил глава ведомства.

Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с гособоронзаказом, чтобы повысить контроль за ними.

"Хотелось бы сказать, какие проблемы на сегодняшний день в сфере контроля и мониторинга за бюджетными средствами. Все-таки нам бы хотелось выйти на то, чтобы сделать окраску бюджетных средств, чтобы банки могли видеть, что эти деньги действительно бюджетные, что они идут на нацпроекты… Как мы сделали в свое время по гособоронзаказу", — сказал Чиханчин.

По его словам, тогда будет более эффективная деятельность со стороны банков, они не будут давать проводить сомнительные, подозрительные операции.

"Второе – это выработка единых классификаторов для всех министерств и ведомств, чтобы понимали, что значит риск. Не только это наш риск, не только риск ФСБ или Казначейства, это единый риск для всех", — добавил он.

Третьим вопросом, по мнению главы Росфинмониторинга, является центр принятия решений. "Мы сейчас как раз над этим вопросом работаем с правительством, потому что не все риски можно минимизировать возможностями одного ведомства. Допустим, банк лишается лицензии, и клиентуре банка что делать, как выйти из этой ситуации. Таких очень много примеров", — заключил он.