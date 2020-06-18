МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил доводить до суда дела, которые заведены после проверок Росфинмониторинга, чтобы "они не затухли по дороге". Путин заявил, что меры по гособоронзаказу сработали

"Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году, и расторгнуты контракты. Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 миллиарда рублей. Фактически возмещен ущерб почти 3 миллиарда рублей — это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел. Около 2 миллиардов арестовано", — доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом.

"Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге", — поручил Путин. Чиханчин пообещал, что ведомство будет стараться.

В свою очередь Чиханкин заявил, что большая "зачистка" банковского сектора РФ позволила за последние полтора года сократить число "серых" банков с десятков до единиц.

"Хотелось бы отметить, что большая работа, которая была проведена с Центральным банком, с правоохранительными органами, в первую очередь ФСБ и МВД, Генеральной прокуратурой, нам удалось "зачистить" банковский сектор, освободиться от неблагонадежных банков", — сказал Чиханчин.

"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего", — добавил он.

"И мы их видим и потихоньку начинаем ликвидировать", — заключил директор финансовой разведки.