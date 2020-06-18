МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,566 миллиона и составило 1,508 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 242 тысячи с первоначального уровня предыдущей недели, до 1,3 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 1,542 миллиона. Это уже 11-ое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 234,5 тысячи, до 1,774 миллиона, с пересмотренного показателя предыдущей недели в 2,008 миллиона. Первоначальный показатель составлял 2,002 миллиона.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, уменьшилось на 62 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 20,544 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 20,606 миллиона человек с 20,929 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.