МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 46 регионам почти 44 миллиарда рублей на дорожное строительство, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сегодня приняли еще одно важное решение для регионов. Почти 44 миллиарда рублей получат 46 субъектов Федерации на дорожное строительство. Средства пойдут как на местные, так и на региональные дороги", — написал Хуснуллин в соцсети Instagram.

Как сообщал ранее вице-премьер, несмотря на пандемию коронавируса, поставлены задача увеличить объем ввода и ремонта дорог. Выполнившие план по показателям нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" регионы получат дополнительное финансирование, отмечал зампред правительства.