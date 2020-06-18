ВАШИНГТОН, 18 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) предполагает завершить обзор по программе помощи Украине и выделить второй транш средств в рамках программы stand-by общим объемом 5 миллиардов долларов в сентябре, рассказал в рамках регулярного брифинга для журналистов руководитель пресс-службы фонда Джерри Райс.

"Первый транш программы выплат в размере примерно 2,1 миллиарда долларов уже сделан. Оставшиеся будут сделаны в рамках оставшихся четырех обзоров. Программа, как я уже сказал, только началась и рано объявлять о дате первого обзора. Но смогу сказать, что мы рассматриваем (дату окончания первого обзора) где-то в сентябре", — сказал он.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что миссия Международного валютного фонда планирует приехать на Украину в июле-августе для оценки условий предоставления второго транша кредитной программы.

Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.

Стоит отметить, что первоначально в меморандуме властей Украины говорилось, что первый обзор будет в конце июня. Райс не уточнил возможно ли объединение в рамках этого обзора двух траншей или они будут сделаны по новому графику.

Согласно меморандуму ожидалось, что за выделением 2,1 миллиардов после утверждения программы должны последовать четыре транзакции примерно по 700 миллионов долларов, две из них предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.